Super Sunday: komt er op 8 mei een vierde trauma bij voor Ajax?

Voetbalpod­cast | ‘Een Spaans-Engelse finale heeft meer romantiek en glamour’

Halve finales in de Europese toernooien. Ten Hag heeft zijn eerste liedje al in Engeland. Het rapport Overmars. Transferzaken en ander voetbalnieuws. Het zit allemaal in de AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff bespreekt het vandaag met Sjoerd Mossou.

4 mei