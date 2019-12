Succescoach Wiegman verlengt contract: ‘Juiste vrouw op juiste plaats’

Door Daniël Dwarswaard

Wiegman, zelf oud-international, werd in januari 2017 bondscoach van Oranje en vierde grote successen. In haar eerste jaar wonnen de Leeuwinnen in eigen land het EK. Afgelopen zomer bereikte Nederland de finale van het WK in Frankrijk. Amerika was in de finale te sterk. Door de goede prestaties op het WK plaatste Oranje zich wel voor de eerste keer in de historie voor de Olympische Spelen, aankomende zomer in Japan. Plaatsing voor het EK van 2021 is zo goed als binnen.

Wiegman over haar contractverlenging: ,, Ik heb het al vaker gezegd: ik wil met ambitieuze mensen werken en dit Oranje is op dat vlak de absolute top. Ook zie je binnen de hele KNVB-organisatie het besef dat we deel uitmaken van een unieke periode in het vrouwenvoetbal in Nederland. Iedereen wil daar graag zijn of haar steentje aan bijdragen. Dat geeft vertrouwen en waardering, maar ook topfaciliteiten voor het team. Het is wat mij betreft een mooie combinatie van nu moeten én willen presteren, en tegelijkertijd de speelsters verder kunnen helpen bij hun ontwikkeling. In zo’n omgeving voel ik me heel goed op mijn plaats. Het spreekt denk ik voor zich dat ik onwijs veel zin heb om er, samen met mijn staf en de speelsters, weer anderhalf jaar vol voor te gaan.’’

Quote Ik wil met ambitieuze mensen werken en dit Oranje is op dat vlak de absolute top. Sarina Wiegman

KNVB-directeur Topvoetbal Nico-Jan Hoogma gaat samen met algemeen directeur Jan Dirk van der Zee over de aanstelling. Volgens hem is Wiegman de juiste vrouw op de juiste plek. ,,Als je er in slaagt om eerst met je team Europees kampioen te worden en twee jaar later de WK-finale te halen, dan is wel duidelijk hoeveel kwaliteit Sarina bezit. Maar de ambities van de KNVB met de Leeuwinnen zijn groot, en ook de spelersgroep wil meer én beter. Datzelfde geldt voor Sarina: goed blijven presteren en tegelijkertijd de speelsters helpen om die laatste stap naar de wereldtop te kunnen maken. Alle partijen zijn er dan ook van overtuigd dat Sarina ook de komende periode de juiste vrouw op de juiste plaats is.’’