Sturing waakt na ruime zege voor ‘Cambuur-verhaal’

Door Wietse Dijkstra



Dat Cambuur vorige week tegen FC Dordrecht een 1-4 overwinning uit de heenwedstrijd verspeelde, was niet de enige reden voor Sturings gematigde enthousiasme. Ook op het spel van zijn ploeg had hij nog wel wat aan te merken. ,,Als je de uitslag ziet en je hebt de wedstrijd niet gezien dan denk je dat Vitesse Den Haag helemaal omver heeft gespeeld. Nou, dat gevoel heb ik zeker niet.’’



Toch stond het bij rust 0-4 voor Vitesse. ,,Ik denk dat we dodelijk effectief waren in de eerste helft. Aan de andere kant heeft ADO ook heel veel mogelijkheden heeft gehad. Onze keeper zat er een paar keer heel goed tussen. Het had in de rust ook 3-4 of 4-4 kunnen staan. De tweede helft zijn we bijna niet meer aan het voetballen geweest. We hebben constant onder druk gestaan.’’