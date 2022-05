Stress in de staart met Bram van Polen (PEC Zwolle): ‘Reserves van PSV zouden met één been bij ons in de basis staan’

Onderin de eredivisie is de spanning om te snijden. Liefst vijf clubs vechten nog om handhaving. Totdat de beslissingen zijn gevallen, peilt deze krant daarom dagelijks de hoogte van de staartstress in de kelder. Vandaag met Bram van Polen (36), aanvoerder van hekkensluiter PEC Zwolle.

Nou, Bram. Ajax wordt woensdag kampioen. Da’s goed nieuws voor PEC Zwolle.

,,Omdat?”

Omdat PSV, jullie tegenstander van zondag, met het vierde elftal naar Overijssel zal komen.

,,Ik geef toe dat het een voordeel zou kúnnen zijn, ja, dat PSV die dag nergens meer voor speelt. Maar dan wel met de nadruk op zóu. Kijk eens naar die reservebank in Eindhoven. Al hadden die jongens één been, dan nog zouden ze bij ons in de basis staan. We gaan er echt niet vanuit dat PSV die wedstrijd tegen ons laat lopen. Integendeel zelfs. Wanneer er andere spelers zouden spelen, willen die zich waarschijnlijk juist extra bewijzen. Maar goed, eerst maar eens winnen van Sparta (woensdag, red.).”

En dat gaat gebeuren?

,,Ondanks alles denken we nog steeds dat we het gaan redden, ja.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Ondanks alles’, zeg je. Je doelt op het veelbesproken VAR-moment tijdens PEC Zwolle – FC Utrecht, waarbij een rechtsgeldig doelpunt van jullie werd afgekeurd.

,,Nee, ik doel veel meer op het feit dat we nu onderaan staan, maar goed genoeg zijn om in de eredivisie te blijven. Want dát zijn we. Achtste op basis van 2022; dat zegt genoeg.”

Je kookt niet meer van woede vanwege het VAR-moment?

,,Weet je, in dat soort dingen ben ik vrij nuchter. Het is gebeurd. Klaar. Je draait het toch nooit meer terug. Alles wat je er over zegt of denkt is verspilde energie. Al ben ik wel benieuwd naar de uitleg van Bas Nijhuis, ja, de VAR. Je zou er immers vanuit mogen gaan dat ze daar de juiste beslissingen nemen. Dat is niet gebeurd. Vervelend.”

Volledig scherm Bram van Polen. © Pro Shots / Niels Boersema En dan wonnen op diezelfde zaterdagavond ook nog eens al jullie concurrenten.

,,Hou op. Ik kon het zondag even niet aan om voetbal te kijken.”



Pardon? Voetbaldier Van Polen, de man die gewoonlijk nog thuisblijft voor FC Haka Valkeakoski – Inter Turku in de Finse competitie, die geen voetbal wil zien?

,,Het was moederdag, hè. We zijn lekker met de familie gaan barbecueën. De tv is alleen aangegaan voor Max. Hét hoogtepunt van het weekend. Het enige hoogtepunt ook meteen.”

Als over vijftig jaar de biografie van Bram van Polen uitkomt zal deze zeldzaam spannende degradatiestrijd vast nog wat hoofdstukjes krijgen.

,,Nou, die biografie komt er echt niet. Zit niemand op te wachten. Maar, inderdaad, die spanning moet voor jullie heerlijk zijn. Voor ons wat minder, kan ik je verzekeren.”

Is PEC na woensdag, wanneer jullie bij verlies van Sparta gedegradeerd zijn, nog eredivisionist?

,,Ja, dat zijn we.”

Bekijk hier onze voetbalvideo's: