Stress in de staart met Bram van Polen (PEC): ‘Dick Schreuder verdient de credits voor onze opmars’

Onderin de eredivisie is de spanning om te snijden. Liefst vijf clubs vechten nog voor handhaving. Totdat de beslissingen zijn gevallen, peilt deze site daarom dagelijks de hoogte van de staartstress in de kelder. Vandaag met Bram van Polen , de 36-jarige aanvoerder van nummer 16 PEC Zwolle.

Bram, hoeveel ouder ben jij dit jaar geworden?

,,Nou, ik kan je vertellen dat ik er behoorlijk wat grijze haren bij heb gekregen. Man, wat heb ik me zorgen gemaakt. En nog steeds, trouwens. PEC Zwolle is mijn club, hè, dat gevoel zit heel diep. Je denkt de hele tijd: hoe vinden we die weg naar boven weer? Geloof me: dan is het heel lekker om, zoals afgelopen week, te winnen bij RKC. Hadden we daar verloren, dan waren de problemen pas écht groot geweest.”

En nu?

,,Bij ons leeft meer dan ooit het idee dat we het met elkaar gaan flikken. En dat is voor een groot deel de verdienste van onze trainer, Dick Schreuder. Vooral hij, een coach met heel veel kwaliteiten, verdient de credits voor onze opmars. Al zijn de zorgen er natuurlijk nog steeds.”

Hoe ga je daarmee om?

,,Door alles te kijken. FC Twente-Sparta, Fortuna–Go Ahead Eagles, Willem II-Vitesse; ik heb het vanaf de bank allemaal meegemaakt. Steeds met het gevoel van: het zou mooi zijn als een paar van onze concurrenten zich verslikt. Je zit natuurlijk de hele tijd te rekenen en te rekenen.”

Gelukkig heeft PEC een topscorer die er altijd wel eentje binnenprikt.

,,Ja, klopt. Al zegt dat misschien ook wel veel over waarom we het dit seizoen zo lastig hebben. We hebben kwaliteit genoeg, geen enkele twijfel daarover. Alleen: die doelpunten, hè. Die zijn best welkom als je een wedstrijd wil winnen. Bram van Polen hoort natuurlijk niet de topscorer van PEC Zwolle te zijn… ”

Onlangs, tijdens de contractonderhandelingen in aanloop naar je 16de seizoen PEC, sleepte je er een aardigheidje uit voor je vrouw: een Peugeot met 90.000 kilometer op de teller. Rijdt-ie nog?

,,Jazeker. Hij staat hier keurig voor de deur.”

Je had niet zoiets van: ik wacht nog een paar weekjes, dan weet ik of PEC in de eredivisie blijft?

,,Absoluut niet. PEC Zwolle is mijn club, PEC Zwolle blijft mijn club. En ook wanneer we onverhoopt degraderen, zal ik er weer staan. Al gaan we daar niet vanuit.”

Zaterdag gewoon even de drie punten pakken bij Ajax, joh, dan zet je weer een stap.

,,Precies, een stunt is altijd mogelijk.”

