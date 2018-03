Stoke City heeft buik vol van Ibrahim Afellay

Nijland en PEC Zwolle na vijf jaar uit elkaar

29 maart Stef Nijland moet na vijf jaar op zoek naar een nieuwe club. De 29-jarige aanvaller is in het bezit van een aflopende verbintenis die door PEC Zwolle niet verlengd zal worden. Ook de contracten van Thanasis Karagounis en Sander van Looy worden formeel opgezegd. Met derde doelman Mike Hauptmeijer gaat de clubleiding nog in gesprek over een langere samenwerking.