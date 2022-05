Stoïcijnse Feyenoorder Gernot Trauner is AD Speler van het Jaar: ‘Zenuwen voor de finale? Helemaal niet zelfs’

Vrouwen Feyenoord en Ajax zien droom uitkomen met klassieker in de Kuip: ‘Echt heel mooi’

De eerste vrouwenklassieker in de Kuip was een wedstrijd met winst én verlies voor beide clubs. Er werd een record gevestigd en gesproken over meisjesdromen. ,,Dan is het jammer van de uitslag, maar ik kan nog steeds blij zijn dat vandaag een droom is uitgekomen.’’

14 mei