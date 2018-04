Stoelendans bij eredivisietrainers: 'Trainers krijgen geen tijd'

Jong Ajax Kampioen van komen en gaan

7:58 Ajax staat voor een historische titel, Jong Ajax welteverstaan in de Jupiler League. Winst morgen tegen MVV is genoeg. Uniek, maar waarschijnlijk voor het laatst in deze veelbesproken ‘duiventilconstructie’. Trainer Michael Reiziger zette dit seizoen bij Jong Ajax maar liefst 46 spelers in, van grote talenten tot uit de gratie gevallen selectiespelers.