Stichtingsbestuur Willem II mag commissarissen wegsturen

Het communiqué over de beraadslagingen, dat vroeg in de ochtend werd gepubliceerd, wekte verwarring. Het eindigde met een oproep van het stichtingsbestuur om te komen tot verbinding, eenheid, vertrouwen en samenwerking. Het bleken de zalvende woorden van een voorzitter aan het einde van een vergadering die bijna vijf uur in beslag nam. Het stichtingsbestuur hoopt dat er straks ten behoeve van Willem II over de kampen heen gekeken kan worden. De slotalinea in de verklaring mag niet zo worden uitgelegd dat het stichtingsbestuur daarmee toch aanstuurt op een lijmpoging, bijvoorbeeld via mediation, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Volgens bronnen binnen de club komt zo'n lijmpoging er zeker niet.