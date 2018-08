Stewards Heerenveen dreigen duel met Feyenoord te boycotten

De stewards van SC Heerenveen zijn woedend op hun club. Een boycot dreigt voor het competitieduel met Feyenoord, aanstaande zondag in het Abe Lenstra-stadion. Mogelijk komt zelfs het doorgaan van de wedstrijd in gevaar.

Door Sander de Vries



Aanleiding is een spandoek dat afgelopen zondag, tijdens de competitiewedstrijd tegen Vitesse, in het stadion hing met de tekst ‘Rust zacht Pake, vak 27, paal 8’. Met het doek wilden twee kleinkinderen hun opa een laatste eer bewijzen.



Het doek mocht het Abe Lenstra-stadion echter niet in. Toen het er even later toch hing – een vriend van het tweetal had het doek opgehangen – werd het in de eerste helft door een steward verwijderd. ,,Eén van onze stewards lijkt, bij een zakelijke ingang van het stadion, zelfstandig de beslissing te hebben genomen om het spandoek niet toe te laten tot het stadion”, liet Heerenveen maandagochtend in een statement weten.

Verbolgen

Juist daarover zijn de stewards verbolgen. Volgens hen was het namelijk niet een individuele actie van een steward. Vanuit de commandoruimte van Heerenveen was namelijk de opdracht gegeven het doek niet toe te laten tot het stadion – en later te verwijderen. De stewards voelen zich door hun eigen club vogelvrij verklaard.

De onvrede is zo groot dat een boycot voor de wedstrijd tegen Feyenoord dreigt. Daarmee komt de wedstrijd tegen de Rotterdammers in gevaar. Feyenoord-thuis is voor Heerenveen namelijk een beladen wedstrijd. De club werkt dan normaal gesproken met een dubbele bezetting van de stewards. Ook worden er extra beveiligers ingehuurd.