Stevige kritiek van Marco van Basten: ‘Dit is geen Ajax, dit is FC Amsterdam’

Van Basten neemt geen blad voor de mond als het gespreksonderwerp bij Rondo op Ajax komt. ,,Het is een rare ploeg, en die club ook. Wie hoor je nou binnen die club? De directie en RvC zijn verantwoordelijkheid, maar je hoort niemand. Dit is geen Ajax, dit is FC Amsterdam. Het is niveau FC Amsterdam”, waarmee hij doelde op de voormalig profclub uit de hoofdstad die in 1982 failliet ging. ,,Het is in twee jaar tijd heel snel slecht gegaan. Dat is echt bizar.”

Van Basten vraagt zich af wie bij Ajax verantwoordelijk is en wie de ziel van de club vertegenwoordigt. ,,Bij wie moet je zijn? Bij wie kun je aankloppen?” Als Van Basten een foto ziet van technisch directeur Sven Mislintat, zegt hij: ,,Hij geeft het geld uit aan allemaal spelers van wie ik maar hoop dat ze goed zijn. Maar ik heb echt mijn twijfels. Wie is Ajax, wie is verantwoordelijk? Ook bij de jeugd. Wie breekt er door? Jorrel Hato is de enige. Hij stáát er. Hij is goed. Maar wat zegt Ajax altijd zegt: wij hebben de jeugd, wij hebben de toekomst. Maar waar zijn al die jongens van achttien? Niks van dit.”

Maar, vervolgt Van Basten: ,,Als iemand weggaat of iemand er niet meer is, moet er een nieuwe zijn. Alex Kroes, de nieuwe algemeen directeur komt eraan, maar pas in januari. Wie is Ajax nu? Mislintat? Is hij Ajax? Dat is toch gek? Die jongen komt net binnen. Ik geef hem niet de schuld, maar Ajax is meer dan Mislintat, toch? Bij Ajax moeten toch nog vijf, zes, zeven mensen zijn die dingen voor het zeggen hebben?”

