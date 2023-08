Steven Bergwijn volgt Dusan Tadic op: ‘Eer om aanvoerder te mogen zijn van Ajax’

met pollSteven Bergwijn is de nieuwe aanvoerder van Ajax. De aanvaller is de opvolger van Dusan Tadic, die deze zomer naar het Turkse Fenerbahçe vertrok. Ook reserve-captain Jurriën Timber koos voor een transfer: hij verkaste naar Arsenal.

Coach Maurice Steijn is daarom nu bij Bergwijn uitgekomen als nieuwe captain. De buitenspeler droeg nog niet eerder in zijn loopbaan de band, maar is een van de weinige overgebleven ervaren spelers in de selectie. Ook Edson Álvarez is namelijk hard op weg naar de uitgang, nadat Ajax en West Ham United een akkoord hebben bereikt over een transfer van de Mexicaan.

,,Steven heeft de goede leeftijd, is een international, een jongen van de stad en vaste waarde’’, verklaarde Steijn zijn keuze voor Bergwijn voor de camera van ESPN. ,,Daarom heb ik voor hem gekozen.’’

De 25-jarige aanvaller begint aan zijn tweede seizoen namens Ajax. De Amsterdammers namen de ex-PSV’er vorig jaar voor ruim 30 miljoen euro over van Tottenham Hotspur. Afgelopen seizoen was Bergwijn in de eredivisie goed voor twaalf doelpunten en vijf assists. De 29-voudig international van Oranje speelde ook al in de jeugd van Ajax.

Bergwijn blij met aanvoerderschap

Op de Open Dag van de Amsterdammers reageerde de 25-jarige vleugelaanvaller tegenover ESPN voor het eerst op het voor hem heugelijke nieuws. ,,Het is een eer om aanvoerder te mogen zijn van Ajax. Ik werd gisteren naar het kantoor geroepen van de trainer en toen hebben we het samen besproken", aldus Bergwijn, die vol vertrouwen toeleeft naar de start van het seizoen. ,,Ik weet dat we hard aan het werken zijn met elkaar. Ik heb zeker heel veel vertrouwen in het nieuwe seizoen.’

Ajax maakte vanmiddag tijdens de Open Dag bekend dat Bergwijn dit seizoen de band om zijn arm schuift. De geboren Amsterdammer was tijdens het oefenduel met FC Augsburg ook al aanvoerder. Tijdens de voorbereiding gaf Steijn ook de band aan Davy Klaassen.

De van Sparta Rotterdam gekomen trainer hoopt dat Klaassen behouden blijft voor Ajax. ,,Hij blijft een van onze leiders. Ik weet niet of hij door de concurrentie op het middenveld altijd aan spelen zal gaan toekomen, maar van mij hoeft hij echt niet weg. Davy is een geweldige speler en persoonlijkheid.”

Het laatste beetje grinta is in elk geval verdwenen uit Amsterdam, nu Álvarez zijn transfer naar West Ham te pakken heeft. Het betekent het einde van een succesvolle afslag.

Meer versterkingen op komst

Er vertrokken al veel spelers uit Amsterdam deze zomer, maar qua inkomende transfers is het nog rustig. Sven Mislintat, technisch directeur, belooft fans enkele nieuwe spelers. ,,Ja, we kunnen iets verwachten in de komende weken. Als je jongens met kwaliteit kwijtraakt, dan is het zaak om de selectie te versterken. Dat doen we continu.”

Ajax heeft tot en met 31 augustus om spelers over te nemen van andere clubs. ,,Het is ook lastig voor ons, omdat er veel interesse is van clubs uit de Premier League en andere competities. Het is ook moeilijk voor Maurice om te dealen met alle geruchten en alsmaar gefocust te blijven. Maar je kan er zeker van zijn dat we op 31 augustus ons werk hebben gedaan.”

