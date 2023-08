Steven Bergwijn volgt Dusan Tadic op als aanvoerder van Ajax

Familie staat achter nieuwe Johan Cruijff-documentai­re: ‘Streven naar meester­werk’

Er is een documentaireserie over het leven van Johan Cruijff in de maak. De serie, de eerste die in volledige samenwerking met de familie Cruijff wordt gemaakt, moet in de tweede helft van 2025 uitkomen. Er worden nog gesprekken gevoerd met geïnteresseerde uitzendplatforms.