Steven Bergwijn had rol van aanvoerder niet verwacht: ‘Die band is echt bijzaak voor mij’

Steven Bergwijn had niet verwacht dat hij de nieuwe aanvoerder van Ajax zou worden na het vertrek van Dusan Tadic en Jurriën Timber. Dat zei de 25-jarige aanvaller uit Amsterdam na de 4-1 zege op Heracles , waarin hij in de slotfase nog twee keer scoorde. ,,Ik heb me altijd gefocust op het voetbal, die band is voor mij eigenlijk bijzaak.”

,,Ik denk dat het er vooral om gaat wat je op het veld laat zien. Ik snap wel wat mensen bedoelen hoor, ze zien me niet echt op de voorgrond en veel praten. Maar ik denk dat dat ook niet altijd nodig is. We hebben genoeg leiders in ons team en iedereen vult de rol van aanvoerder op zijn eigen manier in", zei Bergwijn bij ESPN.

,,Ik wil het gewoon op mijn eigen manier doen. Ik wil gewoon mijn voeten laten spreken. We doen het met z'n allen. Ik weet zeker dat die band mij ook rustiger gaat maken. Ik zal dat ook gaan doen, maar er zal ook wel eens emotie bij komen. Maar niet meer zoals vorig seizoen", zegt Bergwijn, die de opvolger is van Dusan Tadic als aanvoerder bij Ajax. ,,Ik heb zeker veel van hem opgestoken vorig jaar. Hoe hij met de jongens omging en iedereen aandacht gaf. Een positieve vibe in de kleedkamer brengen, dat is ook belangrijk voor deze groep.”

Bergwijn geeft aan dat hij zeker niet zal nalaten om spelers tot de orde te roepen, zowel op als buiten het veld. ,,Dat zal zeker gebeuren. Dat gebeurt soms ook al hoor, maar dat wordt niet altijd naar buiten gebracht en dat hoeft ook niet. Ik had er niet echt rekening mee gehouden dat ik aanvoerder zou worden. Ik heb me altijd gefocust op het voetbal, die band is voor mij eigenlijk bijzaak", zei Bergwijn, die ook nog werd gevraagd naar zijn rol als linksbuiten, waar hij nu geen concurrentie meer heeft van Dusan Tadic. ,,Ik vind het jammer dat Dusan is vertrokken, dat heb ik vorige week ook al aangegeven in een ander interview. Hij hield de groep altijd bij elkaar en was gewoon een hele goede speler. Ik doe gewoon wat het beste is voor het team.”

Maurice Steijn: ‘Ik heb niet gewanhoopt’

,,Soms was het nog wel wat moeizaam. Ik denk dat iedereen dat wel heeft kunnen zijn. Maar we hebben gespeeld om heel veel doelpunten te maken. We hebben heel veel kansen gekregen. Na de achterstand zijn we gelijk teruggeknokt tot 1-1", zei Steijn, die zag dat Ajax ondanks het overwicht hard moest werken om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Mohammed Kudus maakte een kwartier voor tijd pas de 2-1, waarna Bergwijn in de slotfase nog twee keer scoorde. ,,Nee, ik heb hem niet geknepen in de tweede helft, omdat ik weet dat we voorin veel kwaliteit hebben. Maar ik had al wel twee wissels klaarstaan om iets te forceren en toen maakte Kudus de 2-1. Daarna heb ik niet meer gewanhoopt. Toen kwamen er ruimtes en maakten we nog twee goals.”

Steijn genoot ook van de lange Kroatische verdediger Jakov Medic, die met een heerlijke uithaal voor de 1-1 zorgde en werd verkozen tot man of the match. ,,Ja, die goal, daar hebben we de hele week op getraind, dus dat heeft ‘ie goed gedaan", zei Steijn met een knipoog. ,,Ik denk dat hij ook aan de bal heel goed heeft gespeeld. Het kan nog wel iets sneller soms, maar ik denk dat hij heel erg zeker speelde vanavond. Daar was ik wel tevreden over. Branco straalt altijd uit dat hij de bal wil hebben en vooruit wil. Er zaten een paar passes tussen die heel goed waren en sommige passes die niet aan kwamen, maar dat vind ik niet zo erg. Hij speelt met risico in zijn spel en daar hou ik van.”

,,We vinden Jay een uitstekende keeper, maar ik denk wel dat hij veel moet gaan spelen dit seizoen. Dat plan was er vorig jaar al. We hebben zijn contract opengebroken en het is zonde als hij op de bank gaat zitten. Waarom ik vanavond voor Jay koos en niet voor Diant Ramaj? Omdat Jay de jongens al goed kent en de boel goed kan neerzetten, dat vond ik belangrijk. Maar in principe is Ramaj onze tweede keeper en Gorter onze derde keeper, dus naar die situatie moeten we nog gaan kijken deze maand.”

