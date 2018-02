Sterker Willem II na strafschoppen langs Roda

Van elf meter miste alleen Tsiy William Ndenge.



Uit een strafschop zette Simon Gustafson Roda op voorsprong. Bartholomew Ogbeche maakte snel gelijk. Door Donis Avdijaj namen de Limburgers opnieuw afstand. Kostas Tsimikas zorgde voor nieuw evenwicht.

Gustafson mocht aanleggen van elf meter na een overtreding van Fernando Lewis op Jannes Vansteenkiste. Ogenschijnlijk op zijn dooie gemak schoof de huurling van Feyenoord de bal langs doelman Mattijs Branderhorst.

Twee minuten later was het alweer gelijk. Opnieuw was Vansteenkiste bij de treffer betrokken, al was dat deze keer onbedoeld. De Belg kopte de bal verkeerd weg, waarvan Bartholomew Ogbeche profiteerde, 1-1.



Met een omhaal was Ogbeche al eerder dichtbij een doelpunt geweest, maar nu redde Hidde Jurjus in het Limburgse doel. Ook Fran Sol met een stiftje net naast en Lewis met een schot op de paal waren gevaarlijk voor de Tilburgers.



Toch kwam Roda meteen na rust opnieuw op voorsprong. Avdijaj was daarvoor verantwoordelijk. Het van Schalke gehuurde Kosovaarse talent kwam van links en draaide de bal heel mooi met rechts in de 'verre' hoek.

Ook nu herstelde Willem II zich. Dat leidde in de 62e minuut opnieuw tot de gelijkmaker, deze keer van Griekse makelij. Tsimikas scoorde uit een beheerst in de hoek geplaatste vrije trap.



In de slotfase leek Avdijaj Roda naar de volgende ronde te schieten, maar op advies van de video-arbiter werd het doelpunt afgekeurd. Voorafgaand aan de treffer had Mikhail Rosheuvel hands gemaakt. Daardoor werd de verlenging noodzakelijk, waarin niet meer werd gescoord.