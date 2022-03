Sterk PSV walst over Kopenhagen heen, maar ziet Gakpo geblesseerd uitvallen

Effectieve Götze

PSV domineerde sowieso in de openingsfase, alleen vlak na de goal van Zahavi was er even een fase waarin FC Kopenhagen aandrong via corners, zonder écht gevaarlijk te worden. En omdat PSV kalm bleef en het initiatief weer terug nam, werd het nog voor rust 0-2. Dit keer was het Götze die zelf scoorde, op aangeven van Philipp Max. Götze was toch al de dirigent van PSV, de Duitser stond continu vrij, strooide met fijne balletjes en was dus ook effectief.