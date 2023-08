Sterk PSV trapt eredivisieseizoen af met overtuigende zege op FC Utrecht

Lammers trefzeker voor mogelijke PSV-tegenstander Rangers

Aanvaller Sam Lammers heeft zijn eerste officiële doelpunt voor het Schotse Rangers FC gemaakt. De 26-jarige voormalig spits van onder meer PSV en Heerenveen maakte in de tiende minuut de openingstreffer in het gewonnen competitieduel met Livingston (4-0).



Het was voor Lammers zijn derde wedstrijd voor zijn nieuwe club, die hem deze zomer overnam van het Italiaanse Atalanta. De van Feyenoord overgekomen Danilo maakte in de 78ste minuut de 2-0, waarna Abdallah Sima en Kieran Dowell in de slotfase nog scoorden. Rangers FC is later deze maand mogelijk opnieuw de tegenstander van PSV in de play-offs van de Champions League. PSV moet eerst nog het tweede duel met Sturm Graz zien te overleven, na de 4-1-zege deze week in Eindhoven. Rangers won de heenwedstrijd met 2-1 van Servette FC en verdedigt die voorsprong dinsdag in Zwitserland.