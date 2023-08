Sterk FC Twente wint eerste duel van Riga FC maar verzuimt genadeklap uit te delen

Kans na kans werd er gecreëerd door FC Twente in de Grolsch Veste, die geen kind had aan Riga FC. Met fraai combinatiespel werden de aanvallers van de Enschedeërs keer op keer in stelling gebracht (Twente kreeg 21 kansen) maar de scherpte voor het doel ontbrak, waardoor FC Twente met ‘slechts’ 2-0 won in de eerste wedstrijd van de derde voorronde van de Conference League. Volgende week wacht voor de ploeg van trainer Joseph Oosting de return in Letland.

De ploeg uit Enschede begon fel aan het duel en gunde Riga FC geen moment om in de wedstrijd te komen. In de 11e minuut kwam de thuisploeg al snel op voorsprong via Alfons Sampsted, die de bal over de keeper van Riga FC wipte. Mathias Kjølø stak de opgekomen rechtsback ,na goed combinatiespel van Twente, weg. Sampsted, die speelde als vervanger van de geblesseerde Gijs Smal, rondde koelbloedig af.

Na de snelle voorsprong hield Twente de druk erop bij de drievoudig kampioen van Letland, maar tot scoren kwamen de Tukkers niet meer in de eerste helft. Manfred Ugalde was dichtbij met een kopbal die net naast ging en een schot van Ricky van Wolfswinkel, die speelde voor de geblesseerde Sem Steijn, werd met moeite gekeerd door Nils Purins.

Tien minuten voor rust was Riga FC dichtbij de gelijkmaker. Balverlies van Van Wolfswinkel leidde tot een tegenaanval van de Letten, waarbij Anthony Contreras oog in oog kwam te staan met Lars Unnerstall. Gelukkig voor de Enschedeërs was de doelman bij de les.

Kansenfestijn in Enschede

In de tweede helft werd de jacht op doelpunten hervat en drong FC Twente opnieuw aan bij het doel van Riga FC. Een hard afstandsschot van Michel Vlap spatte op de vuisten van Purins uiteen en ook een poging van Pröpper werd gestopt, waarna Van Wolfswinkel de bal van dichtbij op zijn hoofd kreeg. De aanvaller van Twente kopte de bal ternauwernood naast.

In de 67ste minuut verdubbelde Daan Rots de marge van de ploeg uit Enschede. Na een goed combinatiespel werd een schot van Ünüvar gekeerd, waarna de bal voor de voeten van Rots terecht kwam. De vleugelaanvaller van Twente twijfelde geen moment en schoot de bal snoeihard via de onderkant van de lat in het doel.

De ploeg van trainer Oosting kreeg nog wel een aantal kansen op de 3-0, maar kwam niet meer tot scoren. Het zal zorgen voor een zuur nasmaakje in Enschede, waar de score veel hoger had moeten uitvallen.

Tadic en Szymanski belangrijk voor Fenerbahçe

FC Twente speelt volgende week donderdag de return in Letland. Als Twente de voorsprong met succes verdedigt, speelt het in de play-offs van de Conference League tegen de winnaar van het duel tussen het Turkse Fenerbahçe en het Sloveense MK Maribor. De eerste wedstrijd tussen die ploegen eindigde in 3-1 voor de Turken.

Bij Fenerbahçe was oud-Feyenoorder Sebastian Szymanski goed voor twee assists. Hij bereidde de eerste en de tweede goal van de Turken voor. Oud-Ajacied Dusan Tadic scoorde in de blessuretijd een penalty en bepaalde de eindstand daarmee op 3-1 in het voordeel van Fenerbahçe.

FC Twente moest in de eigen Grolsch Veste een vak leeg laten. De UEFA legde de Tukkers deze straf én een geldboete op naar aanleiding van de rellen tijdens het duel met Hammarby. De UEFA heeft besloten dat er geen publiek mocht zitten in ‘Vak P’ - het vak achter het doel waar normaal gesproken de harde kern zit.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Gele kaart voor Antonijs Cernomordijs Ricky van Wolfswinkel wordt vervangen door Gijs Besselink Gele kaart voor Baba Musah Alfons Sampsted wordt vervangen door Mats Rots Weer een aanval van Twente! Daan Rots snijdt naar binnen en haalt hard uit. De vleugelaanvaller schiet de bal net naast het doel. FC Twente blijft zoeken naar een volgende treffer. Ünüvar wordt in stelling gebracht in het zestienmetergebied, maar voordat hij uit kan halen krijgt hij een beuk van een Letse verdediger. Geen penalty, oordeelt de scheidsrechter. Douglas Aurelio wordt vervangen door Hrvoje Babec Petar Bosancic wordt vervangen door Raivis Jurkovskis Anthony Contreras wordt vervangen door Mikael Soisalo Gele kaart voor Naci Ünüvar 2-0 GOAL van Daan Rots! Een schot van de vrijgespeelde Ünüvar werd nog gekeerd, waarna de bal voor de voeten van Daan Rots terecht komt. De Nederlander haalt verwoestend uit en knalt de bal via de onderkant van de lat in het doel. Twente breidt de voorsprong uit! En weer is Vlap dichtbij een doelpunt. Hij schiet de bal venijnig in de linkerhoek, maar doelman Purins kan een doelpunt net voorkomen. Knappe redding van de Let, die gestrekt naar de grond gaat. Michel Vlap wordt vervangen door Naci Ünüvar Mathias Kjølø wordt vervangen door Youri Regeer Opnieuw een grote kans voor FC Twente! De bal uit de vrije trap van Sadilek wordt slecht weggekopt door de verdediging van Riga FC, waarna die voor de voeten van Pröpper belandt. De aanvoerder van Twente haalt hard uit, waarna Van Wolfswinkel de rebound net naast kopt. De Grolsch Veste hunkert naar de 2-0! Milos Jojic wordt vervangen door Brian Pena Het spelbeeld van de eerste helft is geen spat veranderd na rust. Twente dringt weer aan en is gelijk gevaarlijk via Vlap, die de bal van randje zestien op de vuisten van Purins knalt. De jacht naar doelpunten is weer geopend in Enschede! Tweede helft afgetrapt Marko Regža wordt vervangen door Abdulrahman Taiwo

