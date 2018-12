Stengs met AZ terug op de plek des onheils

Interview 'Ajax is een omgekeerde wasstraat: schoon erin, vies eruit’

11:57 Erik ten Hag (48), die morgen tegenover zijn oude club FC Utrecht staat, beleefde een uiterst turbulent eerste jaar als trainer van Ajax. Hij kijkt nu terug en vooruit. Over zijn imago, het succes in Europa en de ‘moeilijkste én mooiste job als trainer in Nederland’.