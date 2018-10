Stengs maakt na vijftien maanden rentree bij AZ: ‘Heerlijk om terug te zijn’

Door Nik Kok



Stengs sprak na afloop over de afgelopen vijftien maanden, waarin hij in Pittsburg (Verenigde Staten) werd geopereerd en hard vocht om terug te keren van zijn zware blessure. ,,Het is heerlijk om terug te zijn. Als je het publiek hoort, dan geeft dat een boost. Het is voor mij een lange weg geweest. Eerst ben je verdrietig. In een later stadium doet het pijn als je iedereen buiten zier trainen. Je maakte kleine stapjes. Soms is het al een overwinning als je op de training een bal kan blokken,” vertelde Stengs. ,,Vrij ben je pas echt als je een bal kan passen. Ik hoop nu elke week sterker te worden. Van zo’n zware blessure hoef je niet slechter te worden. Het was nu nog maar een korte invalbeurt, straks maar eens negentig minuten spelen. Natuurlijk dacht ik weleens aan de stappen die ik had kunnen maken als ik niet geblesseerd was geraakt. Er werd veel over me gepraat. Dat was soms wel een beetje overdreven.” Stengs miste in blessuretijd nog wel een penalty. ,,Misschien was het de druk. Het zou fantastisch zijn geweest als de bal erin was gegaan natuurlijk.”