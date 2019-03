Stengs, Gakpo en Van Bergen debuteren in voorselectie Jong Oranje

Directeur Swart vertrekt bij Eredivisie CV

12:21 Jacco Swart vertrekt per 1 juni bij de Eredivisie CV. De directeur treedt in dienst van European Leagues in het Zwitserse Nyon. Swart krijgt een nieuwe functie waarin hij de organisatie die de belangen behartigt van 35 voetbalcompetities in Europa verder moet ontwikkelen.