Stemverdeling clubwatchers: Van IKEA-voetballer tot ‘arrogante’ jongeling

Elftal van het JaarAlle voetbalverslaggevers van deze krant formeerden hun eredivisieteam van het seizoen. Alle stemmen bij elkaar opgeteld levert dat het volgende elftal van het seizoen. De nummers een en twee Ajax en AZ zijn met drie spelers beiden hofleverancier. Dit is de stemverdeling van de clubwatchers.

Keeper

1. André Onana (7 stemmen)

2. Marco Bizot (6 stemmen)

3. Remko Pasveer / Justin Bijlow / Joël Drommel (1 stem)



De beste doelman van het eredivisieseizoen was Andre Onana die ‘zomaar eens over twee jaar in het rijtje van met Jan Oblak en Alisson Becker zou kunnen staan.’ AZ-doelman en recordbreker Marco Bizot zat hem op de hielen.

Rechtsback

1. Denzel Dumfries (9 stemmen)

2. Sean Klaiber / Deyovaisio Zeefuik (3 stemmen)

3. Felix Passlack (1 stem)



De ‘dynamische en onverwoestbare Zeefuik’ maakte dit seizoen de meeste indruk als rechtsback. Altijd fit en ook nog eens swingend. Met Sean Klaiber en Deyovaisio Zeefuik beschikte de eredivisie dit seizoen sowieso over aardige rechtsbacks. Zo is Zeefuik ook ‘miljoenen waard geworden’ dit seizoen. ‘ Met name door de wedstrijd tegen Ajax toen hij Ryan Babel opvrat.’

Centrale verdediger

1. Sebastian Holmén (10 stemmen)

2. Marcos Senesi (5 stemmen)

3. Miguel Araujo (1 stem)

Er moest natuurlijk wel een Willem II’ er in het elftal. Sebastian Holmén was het degelijke slot op de deur in Tilburg. ‘Vergelijkbaar met een andere Tilburgse rots uit het verleden Sami Hyppia. En ‘Een IKEA-voetballer. Niet briljant, wel degelijk.’

Centrale verdediger

1. Daley Blind (9 stemmen)

2. Sven Botman / Marcos Senesi (2 stemmen)

3. Miguel Araujo / Mats Knoester /Teun Koopmeiners (1 stem)

Alom beschouwd als Ajax’ meest slimme en constante veldspeler voor de ellende met zijn hart. ‘ Rust, overzicht en met passes linies overslaan in de opbouw.’ ‘ Van de buitencategorie in voetbalklasse.’

Linksback

1. Owen Wijndal (11 stemmen)

2. Nicolás Tagliafico (2 stemmen)

3. Ricardo Rodriguez / Lennart Czyborra / Deyovaisio Zeefuik (1 stem)

Owen Wijndal zegt vaak dat hij bij Real Madrid wil spelen. ‘Arrogant misschien maar juist die onverschrokken instelling heeft hem tot de beste linksback van de eredivisie gemaakt.’ ‘Oogt al veel verder dan zijn leeftijd doet vermoeden.’

Rechter middenvelder

1. Mark Diemers (3 stemmen)

2. Mike Ndayisjimiye / Abdou Harroui / Fredrik Midtsjø / Hakim Ziyech (2 stemmen)

Een nipte overwinning voor Mark Diemers. De speler ‘waar Fortuna Sittard in grote mate van afhankelijk was dit seizoen.’ Zeven doelpunten en zes assists illustreren een hoog rendement. ‘ Waarom zou een topclub deze speler er niet gewoon bij pakken?’

Centrale middenvelder

1. Hakim Ziyech (8 stemmen)

2. Sergio Peña / Teun Koopmeiners / Joey Veerman (2 stemmen)

3. Mike Ndayishimiye / Mohamed Ihattaren (1 stem)

De afscheid nemende Hakim Ziyech kan niet uiteraard niet ontbreken. ‘ Dat linkerbeen, dat eigenzinnige, de stijl en de gratie. We gaan het missen volgend seizoen.’

Linkermiddenvelder

1. Teun Koopmeiners (4 stemmen)

2. Pol Llonch (3 stemmen)

3. Orkun Kökcu / Hakim Ziyech (2 stemmen)

Teun Koopmeiners had net wat meer stemmen dan de onvermoeibare Pol Llonch van Willem II. Mede door ‘een van de hoogtepunten van het seizoen. De lange pass van achteruit van Koopmeiners bij Ajax-AZ op Oussama Idrissi die de 0-2 maakte.’

Rechtsbuiten

1. Steven Berghuis (12 stemmen)

2. Hakim Ziyech (2 stemmen)

3. Gyrano Kerk / Dusan Tadic (1 stem)

Geen twijfel over mogelijk dat Steven Berghuis dé rechtsbuiten van het seizoen is. ‘De speler die waarschijnlijk het meeste invloed op het spel van zijn team heeft gehad’ en ‘ de enige die Ziyech nu naar de kroon steekt.’

Spits

1. Cyriel Dessers (9 stemmen)

2. Myron Boadu (5 stemmen)

3. Donyell Malen (2 stemmen)



Cyriel Dessers werd gedeeld topscorer van de eredivisie én is de spits in het elftal van het jaar. ‘Knokte zich geweldig terug na en mislukt avontuur bij FC Utrecht.’ De nummer twee Myron Boadu zit hem op de hielen. ‘Goede kans dat Myron Boadu hem over een paar jaar voorbijgestreefd is.’

Linksbuiten

1. Oussama Idrissi (6 stemmen)

2. Steven Berghuis / Chidera Ejuke (3 stemmen)

3. Donyell Malen (2 stemmen)

Oussama Idrissi is de volgende AZ-speler in het elftal van het jaar. ‘Indrukwekkend scorend vermogen vanaf de zijkant’ en ‘klaar voor een stap hogerop.’

Coach:

1. Dick Advocaat (6 stemmen) / Dick Lukkien (6 stemmen)

2. Arne Slot (3 stemmen)

3. Adrie Koster (1 stem)