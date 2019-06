Steijn staat voor overstap naar club uit Abu Dhabi

Steijn staat er goed op in de voetballerij. VVV handhaafde zich onder zijn leiding twee seizoenen knap in de eredivisie. Steijn was ook de coach onder wie de Limburgse club promotie afdwong vanuit de eerste divisie. Om die reden probeerde PEC Zwolle hem onlangs vast te leggen als opvolger van de naar Feyenoord vertrekkende Jaap Stam. Een overgang ketste af, waarna de blauw/witten kozen voor Go Ahead Eagles-trainer John Stegeman. Vorig seizoen was Steijn, eerder werkzaam voor ADO Den Haag, ook al in beeld bij Feyenoord (als assistent-trainer) en FC Utrecht.



Nu lijkt Steijn alsnog te vertrekken bij VVV, waar zijn zoon Sem tot de selectie behoort. Het aanbod van Al-Wahda in Abu Dhabi is financieel dermate interessant dat de succestrainer naar verluidt graag de stap maakt. De vakantie vierende Steijn was niet bereikbaar voor een reactie.