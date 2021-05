Steijn kijkt uit naar finale tegen NEC: ‘Geen bier op terugreis uit Emmen’

,,We zijn tot het gaatje gegaan. Een thriller is zeker niet overdreven voor deze wedstrijd. We hebben laten zien dat we heel moeilijk te kloppen zijn. In de laatste minuut krijgt Emmen nog een grote kans, maar zet Dion Malone nog een prachtige sliding in. Dat was tekenend voor onze mentaliteit van vanavond en eigenlijk van de laatste weken, waarin we heel goed zijn gaan verdedigen.”

Steijn kijkt uit naar de finale, maar waakt voor onderschatting tegen NEC. ,,Dat zou ook niet terecht zijn, want NEC wint afgelopen dagen gewoon met 0-4 bij Almere City en met 3-0 van Roda JC. De promotiekoorts in Breda is al heel hoog, maar we moeten wel de rust bewaren binnen de selectie. De supporters mogen hiervan genieten en het is natuurlijk fantastisch dat ze er zondag bij mogen zijn in het stadion. Wij mogen hier ook even kort van genieten, maar het is al heel snel zondag. Ik hoop dat die jongens dat ook beseffen. Deze wedstrijd is een slijtageslag geweest, dus het is belangrijk dat we nu goed herstellen. We moeten zo nog een uur rijden naar het hotel. Dan trainen we morgen even en daarna rijden we nog terug naar Breda. Wat mij betreft dus geen biertjes in de bus, maar dat zullen de spelers ook wel begrijpen. Zondag na de wedstrijd mogen ze zoveel drinken als ze willen.”