Stegeman voelt steun bij PEC: ‘Mij nu ontslaan zou ik ook opportunistisch vinden’

Stegeman sprak na de nederlaag in de Overijsselse derby van een ‘repeterend verhaal’, doelend op de individuele fouten waarmee zijn elftal de nederlagen over zich afroept. Toppunt in Enschede was Yuta Nakayama, die op de doellijn een simpele kopbal van Joël Latibeaudière het doel in liet stuiteren.

,,Het is vaste prik bij ons. Dit was Comedy Capers deel 2. We leidden weer zelf twee tegendoelpunten in en lopen daardoor weer achter de feiten aan", foeterde Stegeman, die Kenneth Paal nog voor rust verving voor Dennis Johnsen. ,,Ik moest een keuze maken. Vanaf toen kregen we grip en controle. Na rust waren we continu de bovenliggende partij en verdienden we meer.”

Positief blijven

,,We moeten positief blijven", vervolgde Stegeman. ,,Ik heb het er ook even moeilijk mee nu. Ploegen kruipen natuurlijk weg boven ons. We kunnen zielig gaan doen. Maar we spelen wedstrijden die we niet hoeven te verliezen. Als we de fouten eruit krijgen, gaan de resultaten komen. Dan gaan wij met PEC eindigen op een plek waar hij horen te staan.”

Vooralsnog vindt Stegeman zich met de Zwolse eredivisionist terug op de 16de plaats, onder de degradatiestreep. PEC leed bij Twente de vijfde opeenvolgende nederlaag op vreemde bodem en de zorgen bij de achterban nemen toe. De coach houdt houdt vooralsnog geen rekening met een voortijdige breuk.