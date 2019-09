Stegeman na dronkemansrit: Dat ik dit mijn geliefden moest uitleggen viel me het zwaarst

Dat deed Stegeman (43) vrijdag nadat hij de nacht ervoor - na een avond doorzakken met vier collega-stafleden - met bijna drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol achter de kiezen zijn auto tegen een lantaarnpaal en boom ramde in Apeldoorn. ,,Iedereen doet wel eens domme dingen in zijn leven. Ik heb als mens een grote, hele grote en domme fout gemaakt”, was het enige dat Stegeman vrijdag na de besloten training over de bewuste nacht kwijt wilde.

Op de voorbereiding op het belangrijke thuisduel met RKC morgen ging de coach van PEC wel in. ,,Het was natuurlijk geen leuke week. Ik heb mezelf in een lastig parket gemanoeuvreerd. Zo simpel is het. Daar heb ik de afgelopen week voldoende over verteld en gezegd.”

John Stegeman voelt vertrouwen na dronkemansrit: ,,Ik voel de steun vanuit het kantoor, van de staf en van de spelers. Die hebben met me gesproken en gaven aan dat ze mij unaniem steunen."

,,Het feit dat ik iets doms heb gedaan en dat aan mijn geliefden moest uitleggen, viel met het zwaarst”, vervolgt Stegeman. Vraag is ook in hoeverre de oefenmeester, die bij PEC na zijn overstap van aartsrivaal Go Ahead Eagles de grootste bepleiter van een topsportklimaat is, zijn spelers nog recht in de ogen kan aankijken en kan straffen.