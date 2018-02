Stegeman bezig aan laatste maanden bij Heracles Almelo

Nieuwe prikkelsHeracles Almelo en trainer John Stegeman (41) nemen aan het einde van dit seizoen afscheid van elkaar. Dat is zojuist in onderling overleg besloten.

Na tien jaar neemt John Stegeman na dit seizoen afscheid van Heracles Almelo. Het zal raar worden, maar hij kijkt ook uit naar een nieuwe begin. ,,Na al die jaren ga ik op zoek naar nieuwe prikkels. Dat is goed voor mijn ontwikkeling als trainer. Heracles was een warm bad voor me, de mensen hebben me altijd beschermd, nu trek ik de wijde wereld in. Ik ben benieuwd naar mijn plafond", zegt hij in een reactie tegen deze krant.

Heracles-directeur Rob Toussaint laat weten heel tevreden te zijn met het werk wat Stegeman heeft geleverd bij Heracles, maar te kiezen voor vers bloed. ,,Vreemde ogen dwingen'', zegt hij. De komende weken gaat de club op zoek naar een opvolger van de trainer. ,,Het is een gevoelskwestie. Na tien jaar zijn we toe aan een nieuwe stap, dat geldt ook voor John.''

Vier jaar Stegeman

Stegeman is bezig aan zijn vierde seizoen als hoofdtrainer van Heracles. Hij was in 2014 assistent van Jan de Jonge en nam het tijdelijk over na diens ontslag. Voorzitter Jan Smit en directeur Nico-Jan Hoogma zagen de voormalig assistent en spits van de club aan het werk en waren onder de indruk: Stegeman mocht aanblijven als hoofdtrainer.

Hij behoedde de ploeg in het eerste jaar van degradatie, nadat de ploeg de eerste zeven duels van de competitie had verloren. In het tweede seizoen won de ploeg de play-offs om Europees voetbal, een historisch hoogtepunt. Niet eerder behaalde een trainer van Heracles dat succes. Tegen het Portugese Arouca overleefde de ploeg in de zomer van 2016 alleen niet.

Veel spelers verkocht

Vorig seizoen liep de ploeg op de laatste dag Europees voetbal mis, raakte zes basisspelers kwijt en heeft het dit seizoen niet makkelijk, maar staat er met 27 punten en een elfde plek toch niet onaardig voor. Onder Stegemans trainerschap verkocht de ploeg veel spelers, onder wie Oussama Tannane, Wout Weghorst, Robin Gosens en Joey Pelupessy.

Twistpunt tussen Stegeman en vertrekkend directeur Nico-Jan Hoogma was de afgelopen jaren de trainingsarbeid. Hoogma vindt dat het er in Nederland allemaal wel wat flinker aan toe mag gaan.