Statistieken wijzen uit: Ajax dicht bij overwintering Champions League

Op verzoek van deze site dook statistiekenbureau Gracenote in de archieven om te kijken hoe groot de kans procentueel is om te overwinteren in de Champions League als je na twee wedstrijden op vier punten staat. Die is liefst 79,3 procent. Sinds de huidige opzet van de Champions League, ingegaan in het seizoen 2003/2004, stonden 82 teams op vier punten na twee wedstrijden. Van die clubs stoomden er 65 door naar de knock-outfase.



Dat is goed nieuws voor Ajax, dat in het seizoen 2005/2006 voor het laatst overwinterde in de Champions League. Toen was Internazionale over twee wedstrijden te sterk in de achtste finales (2-2; 1-0). De volgende wedstrijd speelt Ajax thuis tegen Benfica. Bij een zege is overwintering nog dichterbij, maar zelfs als Ajax een punt aan dat duel overhoudt, staat de ploeg er goed voor. Want bij vijf punten uit drie wedstrijden staat het overwinteringspercentage op exact 72 procent: 18 van de 25 teams in die situatie redden het tot de eerste twee in de groep.



En zélfs als dat niet lukt, is de Europa League dichtbij. Want van die 25 teams gebeurde het alleen Manchester United in het seizoen 2005/2006 om – met vijf punten uit drie duels – laatste te worden in de groepsfase.