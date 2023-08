Startsein voor moordende concurrentie bij Feyenoord gegeven: concurrentiestrijd groter dan ooit

Ook Calvin Stengs zwaaide na afloop van de 6-1 tegen Almere City nog maar even uitbundig naar het publiek. Het Legioen, dat door regen en onweer een klein uur langer in de Kuip zat dan gebruikelijk, zwaaide vrolijk terug naar de man die met assists bij de 2-0 van Igor Paixão én de 4-0 van Mats Wieffer zijn bijdrage wel had geleverd. De wederzijdse vrolijkheid was best op zijn plaats.

Vóór de wedstrijd, toen de supporters nog droge kleding hadden, had het publiek ook al wuivende spelers op het veld zien staan. De Tsjech Ondrej Lingr en de Kroaat Luka Ivanusec behoorden nog niet tot de selectie, maar maakten alvast kennis met het Legioen. Komende zondag, in de Galgenwaard tegen FC Utrecht, zouden ze al kunen debuteren, als trainer Arne Slot ze wil laten starten na een weekje bij hun nieuwe werkgever.

Tegen Almere City volgde daarna de eerste winstpartij van het nog prille seizoen. Linkerspits Ivanusec en aanvallende middenvelder Lingr gaan vanaf deze week in Rotterdam zorgen voor een moordende concurrentiestrijd voor drie posities in de aanvalslinie van de regerend kampioen: de twee plekken op de flanken en die van aanvallende middenvelder.

Stengs speelde dit seizoen al op het middenveld en aan de rechterkant voorin. Die laatste positie werd in dit prille seizoen ook al bezet door Yankuba Minteh, Igor Paixão, Alireza Jahanbakhsh én - heel kort als invaller - Javairô Dilrosun.

De laatste twee spelers lijken nu al niet meer de aangewezen personen om op die plek te starten, zoals de geblesseerde Zweed Patrik Walemark dat eveneens niet meer is. Maar Minteh, Paixão en Stengs kunnen aan de bak, zoals diezelfde Paixão, Leo Sauer en Ivanusec aan de linkerkant de strijd met elkaar moeten aangaan.

,,Ivanusec is in elk geval fit genoeg om tegen FC Utrecht te starten’’, zei Slot. ,,Of hij ook goed genoeg is, gaan we komende week op de training zien. Dáár moeten spelers hun plek afdwingen. Zomaar een basisplaats in het vooruitzicht stellen, dat doe ik nooit.’’

Slot was niet helemaal tevreden na de ruime zege van Feyenoord. ,,In de eerste helft scoor je uit vier grote kansen drie keer”, zei hij. ,,Dat is prima, maar in de tweede helft zat ik mezelf toch weer een beetje op te vreten.”

Slot was eerlijk. De concurrentiestrijd is groter dan ooit in de Kuip. Zet Ivanusec straks neer als linkerspits en laat Paixão naar de rechterkant verhuizen en Stengs en Lingr vechten opeens om één plek op het middenveld. ,,Maar je hebt toch meerdere goede spelers nodig?’’, haalde Slot zijn schouders op.

,,Feyenoord heeft ook behoefte aan goede invallers. Bij Ajax deed Steven Berghuis de eerste weken niet mee en er zaten daar nog steeds A-internationals op de bank. Er is bij ons iets veranderd. Je wil als trainer dat de nummers 16, 17, 18 en 19 ook van een kwaliteit zijn dat ze competitief zijn met de basisspelers. Dát kunnen wij ons nu veroorloven. Vanuit dat perspectief is er inderdaad veel meer concurrentie.’’

Met flink prijskaartje op de bank

En dus zitten er straks spelers van naam én soms zelfs met een voor Feyenoord-begrippen flink prijskaartje om de nek op de bank. En daarom waren de twee assists van Stengs belangrijk voor de ploeg, maar zeker ook voor hemzelf. Zoals Quinten Timber zich ook op een belangrijk moment van zijn beste kant liet zien.

Slot: ,,Stengs kan op twee posities op het middenveld spelen - op 10 en op 8 - en als rechtsbuiten. Hij heeft nooit zijn voorkeur uitgesproken. Ik kijk naar wat het beste is voor het elftal. Dat kan mét Calvin Stengs zijn en zonder Calvin Stengs. Want we hebben meerdere goede spelers.’’

Het wordt een verbeten strijd op het trainingscomplex en zeker ook in wedstrijden. Een situatie die het niveau zonder twijfel omhoog zal tillen. Iets waar Slot toch al heilig van overtuigd is. ,,Hoe de spelers het vinden dat Lingr en Ivanusec er nu bij zijn? Dat hangt er vanaf aan wie je het vraagt, denk ik.

,,Als die twee straks in de partijspelletjes meedoen en niveau laten zien dat de medespelers denken: ‘Oh, wacht even’, dan ontstaat er iets. En daar hoop je op als trainer. Ik verwacht ook wel dat het zal gebeuren. Als we straks van al die goeie aanvallen ook nog eens naar kansen en doelpunten gaan, dan gaan we qua niveau echt de hoogte in. Dan krijg je overwinningen zoals tegen Almere City.’’

