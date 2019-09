Stam: Vandaag hebben we de momenten beter gekozen

Feyenoord trakteerde het publiek in de natte Kuip op een aantrekkelijke wedstrijd. ,,Voetbal valt of staat bij het uitvoeren van je taken. Als je dat doet, kom je met de kwaliteiten die wij hebben tot dit resultaat. De spelers hebben dat zelf gedaan”, aldus Stam, die benieuwd is hoe Feyenoord zich donderdag in de Europa League kan meten met FC Porto. ,,Dat is een ‘ploegje’ met aardig wat kwaliteit. Maar het wil niet zeggen dat je kansloos bent tegen een club met zo’n historie en met zoveel kwaliteit. Het gaat erom wat we zelf kunnen leveren. Als we onze eigen kwaliteiten laten zien, kunnen we ook tegen dit soort ploegen resultaat halen.”