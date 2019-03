Stam krijgt Kuyt als stagiair bij Feyenoord

De 38-jarige Katwijker begint in mei aan de hoogste trainersopleiding in Nederland, de UEFA Pro, en zal in het kader daarvan wekelijks een of twee dagen meelopen bij de Rotterdamse hoofdmacht. Kuijt gaat dat combineren met zijn functie als trainer/coach van Feyenoord Onder 19.

Technisch directeur Martin van Geel hoopte in eerste instantie dat Kuyt onder de hoede van Dick Advocaat ervaring zou kunnen gaan opdoen. Advocaat was de beoogde opvolger van hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst, die na dit seizoen stopt, maar de 71-jarige Hagenaar bedankte voor de eer vanwege het negatieve sentiment rond zijn mogelijke aanstelling. Feyenoord kwam daarop uit bij Stam. De 46-jarige trainer uit Kampen begon in de winter bij PEC Zwolle, maar hij verhuist komende zomer al weer naar De Kuip.



Kuyt zwaaide in 2017 af als profvoetballer. Hij bezorgde Feyenoord in zijn laatste wedstrijd met een hattrick de landstitel. De Katwijker ging daarna een jaar meelopen met Van Geel en begon vorig jaar als trainer van het hoogste juniorenteam.