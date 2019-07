Stam kiest voor looptraining om 8:15 uur bij Feyenoord

Voormalig RBC-trai­ner en NAC-hoofdscout Popovics overleden in Roosendaal

16:59 Sándor Popovics is maandag op 80-jarige leeftijd overleden in een verzorgingstehuis in Roosendaal. Popovics, oud-trainer van RBC en hoofdscout van zowel RBC als NAC, leed aan alzheimer.