Stam hoopt op Jørgensen en Sinisterra tegen AZ

Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen heeft nog last van zijn ribben na een botsing afgelopen maandag in een wedstrijd van Jong Feyenoord. Trainer Jaap Stam hoopt echter dat hij morgen bij de selectie kan zitten in de belangrijke thuiswedstrijd tegen AZ. Dat geldt ook voor de Colombiaanse aanvaller Luis Sinisterra.

Door Daniël Dwarswaard



,,Nico heeft nog wel wat pijn in zijn ribben. Hij gaat zo trainen en dan kijken we hoe hij ervoor staat en of we hem kunnen gebruiken tegen AZ’’, aldus Stam. ,,Afgelopen weekend tegen Emmen hebben we er vanwege het kunstgras voor gekozen om hem niet te laten spelen.’’ Over de inzet van Sinisterra is Stam vrij positief. De Colombiaan viel vorige week tegen Rangers uit met een blessure aan zijn onderbeen. Ook hij miste het 3-3 gelijkspel in Emmen. ,,Het ziet er voor nu goed uit. Ook bij Luis gaan we straks tijdens onze laatste training bepalen of hij kan spelen.’’

Feyenoord staat voor een cruciale week met drie thuiswedstrijden op rij. Eerst morgen dus tegen AZ. Zondag wacht promovendus FC Twente dat verrassend goed presteert. Over acht dagen wacht dan nog FC Porto in de Europas League. Stam was na afloop boos over het vertoonde spel van zijn ploeg tegen Emmen. Nu vertelt hij vrij kalm. ,,Het gaat allemaal om continuïteit. Niet van een 8 naar een 4 gaan in één wedstrijd, maar altijd een zes halen. Dat is nodig als je in de top wilt presteren. En dan zal ook beter moeten bij ons.’’

Of het gemakzucht is? ,,Daar geloof ik niet in. Spelers denken echt niet: zo, we staan voor, we doen er even niks meer aan. Nee, het gaat erom dat de opdrachten uitgevoerd worden. Afspraken worden nagekomen. Zodat je een wedstrijd kunt uitspelen en de score op kunt laten lopen.’’

Stam sluit niet uit dat Marcos Senesi morgen een basisplaats krijgt. De Argentijnse miljoenenaankoop beleefde in Emmen een slecht debuut en was schuldig aan het derde tegendoelpunt. ,,Ik heb wel even met hem gezeten’’, zegt Stam. ,,Marcos is een intelligente jongen. Op de trainingen zien we zijn kwaliteiten. Ja, het was de eerste keer dat hij op kunstgras speelde. Dat zal ook een rol hebben gespeeld. Maar ik heb vertrouwen in hem.’’