Stadswandelingen voor voetbalfans: belangrijk hotel voor Vitesse in Arnhem

De stadions zijn leeg maar voetbalfans kunnen hun hart ophalen door een stadswandeling te maken in hun favoriete voetbalstad. Op die manier kunnen fans, de historie, bijzondere locaties, anekdotes en de voetbalcultuur van Nederland ontdekken. Voetbalstad Arnhem is de stad van een van de oudste voetbalclubs van Nederland.

GelreDome

Ietwat uit het centrum ligt het Gelredome. Het stadion dat sinds 1998 de thuishaven is van Vitesse oogt van de buitenkant nog steeds modern en naast voetbal treden er ook de nodige muzikale wereldsterren op.

Centrum

Ten noordoosten over de Rijn ligt het centrum van Arnhem dat we het liefste zouden willen aanvliegen over de iconische John Frostbrug (waarvan een afbeelding prijkt op bovenarm van oud-speler Guram Kashia). In het centrum is er de Vitessebrug bij de Sint-Jansbeek op het plein voor de Eusebiuskerk.

Op Markt vierde Vitesse het meest recente succes, de bekerwinst in 2016. Café De Schoof aan de Korenmarkt is een begrip in Arnhem. In deze bruine kroeg waren spelers van Vitesse graag geziene gasten. Dat waren ze ook om de hoek bij discotheek Manhattan waar wijlen oud-trainer Bert Jacobs ooit naar binnen trachtte te fietsen om de rij te omzeilen.

Volledig scherm Ontdek de Eredivisie: Vitesse. © DG, DPG Media

Hotel Molendal

Op loopafstand van het centrum bij het Sonsbeekpark ligt het fraai gelegen hotel Molendal. Dat hotel is belangrijk geweest in de geschiedenis van Vitesse omdat de buitenlandse spelers er werden opgevangen terwijl er ook onderhandelingen werden gehouden met beroemde trainer van de club.

Via de wijk Klarendal waar snackbar Nieuw Klarendal waar Vitesse-icoon Ben Hofs (wiens broer Henk en neef Nicky ook het eerste zouden halen) tot 2007 zelf de frites in het vet stopte is het niet zo ver meer naar wat er over is gebleven van Nieuw-Monnikenhuize, het legendarische stadion van Vitesse dat in 1998 tegen de vlakte ging. Op de plek van het stadion waar Vitesse ooit nog eens Real Madrid en Parma ontving, herrees een complete woonwijk. Een bescheiden stenen bal is al wat over is.

