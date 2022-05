Stadionbaas gaat nog steeds voor nieuwbouw: ‘Economische levensduur van de Kuip nadert einde’

met Video Herboren AZ laat helemaal niets heel van Vitesse en gaat opnieuw Europa in

AZ heeft zich verzekerd van een plaats in de tweede voorronde van de Conference League, op 21 en 28 juli. De ploeg van Pascal Jansen versloeg voor eigen publiek Vitesse, dat in Arnhem afgelopen donderdag nog met 2-1 te sterk was, met overtuigende cijfers: 6-1. Het leidde tot lachende gezichten in Alkmaar.

29 mei