Stade Reims wil Sierhuis, Ajax en FC Groningen in gesprek

Ajax en FC Groningen zijn in gesprek over het contract van Kaj Sierhuis. De 21-jarige spits kan per direct de overstap maken naar Stade Reims. De Franse middenmoter moet echter langs Ajax én FC Groningen. De noorderlingen huren Sierhuis namelijk tot het einde van het seizoen van Ajax en hebben daarbij een optie tot koop bedongen.