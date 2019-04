‘Staat in de sterren geschreven dat Kuyt ooit hoofdtrainer van Feyenoord wordt’

Neemt Fortuna afstand van degradatie­zo­ne in Limburgse derby?

14:15 • De laatste keer dat Fortuna VVV ontving in de Eredivisie was op 19 oktober 1991. Toen wonnen de bezoekers met 0-1. • Fortuna kreeg in elk van zijn laatste 3 duels een rode kaart in de eerste helft. Het enige team dat ooit in 4 opeenvolgende wedstrijden een rode kaart kreeg was RKC Waalwijk in 2009. • Christiaan Bax is de leidsman.