Spugen komt Volendam-speler Gaetano Oristanio duur te staan: vijf duels schorsing

LIVE eredivisie | AZ (in ieder geval voor 36 uur) koploper bij thuiszege op Excelsior

De 21ste speelronde van de eredivisie wordt vanavond geopend door AZ en Excelsior. De Alkmaarders nemen bij een thuiszege op de Rotterdammers (in ieder geval voor 36 uur) de koppositie over van Feyenoord, dat zondagmiddag op bezoek gaat bij Heerenveen. Volg de ontwikkelingen van AZ - Excelsior, met de aftrap om 20.00 uur, via ons liveblog.

12:01