Sportcardioloog over toestand Blind: ‘Een ICD-kastje weet precies op welk ogenblik het ertussen moet komen’

Overmars: Kans op terugkeer Suárez klein, Barça nog niet gekomen voor Van de Beek

25 augustus Marc Overmars rekent er niet op dat Luis Suárez komend seizoen weer het shirt van Ajax draagt. ,,We hebben wel contact gehad”, zei de directeur voetbalzaken in de rust van het oefenduel met Hertha BSC. ,,Maar we hebben met zo veel spelers contact. Oud-Ajacieden bijvoorbeeld. Dat is logisch. Die contacten moet je onderhouden.”