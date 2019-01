Sponsors brengen leven in spelershotel ADO

Groeten uit...Bijna alle eredivisieclubs zoeken deze winter in het buitenland de zon op. Onze clubvolgers reizen de ploegen achterna. Elke dag kunt u de rubriek ‘Groeten uit...’ lezen. Vandaag bericht Yorick Groeneweg over ADO Den Haag in Turkije.

Tom Beugelsdijk kijkt er niet eens meer van op als tijdens een interview in de lobby van het spelershotel een serveerder op rolschaatsen voorbijkomt. Terwijl de Haagse verdediger het zweet van de ochtendtraining nog van zijn voorhoofd veegt, beent de bediende weg. De kans is levensgroot dat het bier op zijn dienblad bestemd is voor één van de meegereisde sponsoren van ADO.

Henk van der Wulp bijvoorbeeld. In Den Haag beter bekend als Henk Patat, vanwege de vele kramen die hij heeft. In Belek is-ie inmiddels bekend van zijn mantra: ,,Zit er een negen in de klok, tijd voor een slok.” Henk Patat zorgt in de inkomhal, overigens net als de andere meegereisde sponsoren, regelmatig voor een lach.

Dief

Zelf verging Henk Patat het lachen overigens al snel. Nadat de hartstochtelijke supporter/sponsor van ADO op de eerste avond nog wat aan de bar had gedronken, was hij zijn koffer kwijt toen hij voor het eerst zijn kamer wilde opzoeken. Kleedkamerhumor? Of toch een dief? Niemand lijkt het te weten.

Volledig scherm ADO voor het duel met Trabzonspor in Turkije. © Soccrates

Zonder bezittingen maakt Henk Patat er maar het beste van. Gelukkig had hij zijn sigaren al uitgepakt. Even verderop aan de Turkse zuidwestkust in Antalya kocht de ondernemer inmiddels al een set nieuwe kleding, net als een fonkelende armband. Alleen zijn oude Nokia 3310 kan hij niet meer opladen.

Hoewel het resort verlaten lijkt, zijn er gelukkig nog voldoende mensen om een praatje mee te maken. Rydell Poepon bijvoorbeeld. Hij verblijft hier met zijn club Gazişehir Gaziantep FK. Ook zijn uit Den Haag afkomstige ploeggenoot Yusuf Cihat Çelik ontkomt niet aan de aandacht van Henk Patat. Met een glas raki in zijn hand vraagt hij de voormalige aanvaller van NEC en Top Oss waarom hij als Hagenees niet bij ADO speelt. Çelik antwoordt beleefd dat hij het goed naar zijn zin heeft in Turkije.