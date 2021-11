Sponsor en spelers NAC zorgen ervoor dat wedstrijden toch op tv komen: ‘Minste dat wij kunnen doen’

De thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht van vanavond en de uitwedstrijd bij Jong PSV van maandagavond zouden in eerste instantie alleen te zien zijn in het schakelprogramma op het hoofdkanaal van ESPN. Dat zorgde voor frustratie bij veel fans van NAC, die dolgraag de hele wedstrijd van hun club willen zien nu ze niet zelf naar het stadion magen.

Woensdagavond meldde NAC al dat hoofdsponsor OK de kosten dekt om NAC - Jong FC Utrecht vanavond rechtstreeks op televisie te kunnen uitzenden. Vorig seizoen lagen de productiekosten voor één wedstrijd op 7.500 euro. Het duel is te volgen op het vierde kanaal van ESPN dat de rechten van de Keuken Kampioen Divisie heeft, waarin NAC zeer teleurstellend op de elfde plaats staat.

De wedstrijd van aanstaande maandag zal ook live te zien zijn op ESPN, dan op het tweede kanaal. Samen voor NAC, de voltallige NAC-selectie en de clubleiding delen de kosten voor dit duel. ,,Wij balen er ontzettend van dat we het de komende tijd zonder onze supporters moeten doen in het stadion. Voor ons in ieder geval een erg groot gemis", zegt aanvoerder en doelman Nick Olij. ,,Het mede faciliteren van de live wedstrijd is dan het minste wat wij kunnen doen voor onze supporters, naast ons stinkende best op het veld uiteraard. Hopelijk tot snel!”