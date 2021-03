Spoiler: Ajax is 100 procent zeker van de landstitel

De kans dat Ajax voor de 35ste keer de beste van Nederland wordt, is precies 100 procent, zo hebben adviesbureau Hypercube en databedrijf Gracenote becijferd in hun zogenoemde Euro Club Index. Daarin voorspellen ze de eindstand in een competitie aan de hand van de resultaten van de afgelopen vier jaar. Prestaties van de laatste twaalf maanden tellen daarbij zwaarder dan die van drie tot vier jaar geleden. Ajax heeft volgens de statistici na 34 wedstrijden straks 86 punten verzameld, 16 meer dan nummer twee PSV. De Eindhovenaren blijven AZ net een puntje voor. Vitesse en Feyenoord worden vierde en vijfde volgens de berekeningen. ADO Den Haag en Emmen degraderen rechtstreeks en VVV krijgt als nummer 16 een herkansing in de play-offs.

Niet alleen voor Nederland levert de Euro Club Index een spoiler van jewelste op. Ook in Engeland staat al vast wie kampioen wordt. Al mag de concurrentie van Manchester City, dat ‘slechts’ 99,9 procent kans heeft, nog bidden voor een wonder. Hetzelfde geldt voor Duitsland, waar we ondanks de opmars van RB Leipzig allemaal wel weten wie aan het einde van de rit weer met de schaal in handen staat. En dat Internazionale kampioen wordt van Italië kunnen we hier ook wel vast verklappen.



Is het dan nergens meer spannend in Europa? Toch wel hoor. In Spanje is de strijd nog niet gestreden. Al heeft Atlético Madrid (63 procent) daar wel de beste papieren. Van Barcelona (29 procent) en Real Madrid (8.1 procent) is de koploper echter nog niet af. De rest is kansloos.