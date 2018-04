Spits Thomassen verruilt Helmond voor De Graafschap

Rinus Michels Award Cocu, Van den Brom en Van Bronck­horst genomi­neerd voor Rinus Michels Award

24 april Phillip Cocu maakt kans om voor de tweede keer in zijn loopbaan de Rinus Michels Award te winnen voor beste trainer in de eredivisie. De coach van PSV is samen met Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord) en John van den Brom (AZ) genomineerd.