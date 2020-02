Spelersvakbond hekelt ‘manipulatieve’ Ron Jans: ‘Verhaal van liedje onwaar’

Door Sander de Vries Jans erkende vrijdagavond in een eerste reactie al dat hij twee woorden had meegezongen van een hiphop-nummer, waaronder het in Amerika beladen n-woord (nigger), maar hield zich meteen ver van alles wat met racisme en discriminatie te maken had.

Volgens de MLSPA, bij wie twee weken geleden de racismeklacht vanuit de spelersgroep van Cincinnati binnenkwam, was er echter meer aan de hand. ,,Het verhaal dat de aanklacht ging over het meezingen met een liedje is totaal onwaar, ondanks de beweringen van de coach (Ron Jans, red.)”, schrijft de MLSPA bij monde van directeur Bob Foose. ,,Een ander verhaal dat niet klopt is dat de klacht is ingediend door één of meerdere spelers.”

FC Cincinnati reageerde dinsdag in een persconferentie wel op de zaak. ,,In mijn hoofd is de laatste 72 uur veel omgegaan. Over hoe dit zo ver heeft kunnen komen”, zei Gerard Nijkamp, directeur van FC Cincinnati, die met voorzitter Jeff Berding achter een tafel schoof. ,,Ik ken Ron als een open en eerlijke man, die transparant is. Hij is ‘close’ met de mensen met wie hij werkt, Ron wil verbinden”, vervolgde Nijkamp. ,,Hier heeft hij te maken met andere mensen en een andere cultuur dan in Europa en Nederland. Ik denk dat alles te maken heeft met context. Dat neemt niet weg dat ik volledig achter de verklaring van FC Cincinnati sta. Over twee weken begint de competitie. Ik voel een grote verantwoordelijkheid nu om ervoor te zorgen dat we er dan met z’n allen staan en dat iedereen fris is in het hoofd.”