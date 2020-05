Spelers van de ‘kleintjes’ vrezen: ‘Een bouwvakker verdient meer dan de spits van Helmond’

De verjaardag van… Gert Kruys: ‘Waarom speel je die bekerfina­le niet voordat het seizoen begint?’

14:10 In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Gert Kruys (59), voormalig profvoetballer van FC Utrecht en trainer bij verschillende clubs in het prof- en amateurvoetbal. Volgend seizoen zal hij aan het roer staan bij DHSC, de club van Wesley Sneijder.