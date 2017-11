Spelers Oss en Jong PSV krijgen één minuut rust na uitvallen licht

Video De Boer wil wel nadenken bij aanbod KNVB

20:26 Frank de Boer zegt niet bij voorbaat 'nee' tegen een aanbod van de KNVB om bondscoach van Oranje te worden. Een kleine twee weken geleden zei hij dat het Nederlands elftal op dit moment niet in zijn plannen voorkomt, maar nu denkt hij er anders over. ,,Ik wil er wel over nadenken'', aldus De Boer bij het programma Peptalk bij Ziggo Sport.