‘Spelers AZ verliezen niet snel hun zelfvertrouwen’

Door Nik Kok



Na alle loftuitingen en schouderklopjes is het even geen hosanna meer bij AZ, maar op het trainingsveld van de club in Wijdewormer schalt de immer vrolijke stem van Owen Wijndal onveranderd hard over het veld.



Bij AZ zijn er vooralsnog geen contouren zichtbaar van een opdoemende periode van kommer en kwel. Toch is er wel enige reden van zorg voor de nummer 2 van de eredivisie, die de concurrentie met rasse schreden ziet opdoemen in de achteruitkijkspiegel. De 1-3 nederlaag tegen Willem II was al de tweede op rij en de derde in totaal. Konden de verliespartijen tegen Heerenveen (oktober) en Sparta (eind december) nog als incidenteel worden gezien, tegen Willem II werd de ploeg in de tweede helft daadwerkelijk voetballend afgetroefd. Dat was AZ nog niet eerder overkomen. Werk aan de winkel dus voor trainer Arne Slot.