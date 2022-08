Spelers AS Roma steunen Georginio Wijnaldum met speciaal shirt tijdens warming-up

Eerder vandaag stak trainer José Mourinho de middenvelder al een hart onder de riem. ,,In slechts twee weken heeft Gini vanwege zijn menselijke kant een onvergetelijke indruk achter gelaten bij AS Roma (zijn voetbalkwaliteiten wisten we al)”, zo luidde zijn boodschap op Instagram . ,,Spijtig genoeg heeft hij gisteren echter bij een zeer ongelukkig moment een zware blessure opgelopen. Daardoor zal hij lange tijd niet in actie kunnen komen. Soms is voetbal een shit-sport.” Ook Mourinho toonde een shirt met ‘Forza Gini.’

AS Roma maakte zondag bekend dat Wijnaldum een breuk in een scheenbeen heeft opgelopen. Dat gebeurde zaterdag tijdens een training. De club liet verder weten dat pas uit nader onderzoek zal blijken hoe ernstig het letsel precies is. Volgens de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport is de middenvelder tot januari uit de roulatie. Het zou betekenen dat de middenvelder van AS Roma niet met het Nederlands elftal kan spelen op het wereldkampioenschap, dat in november begint.