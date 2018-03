'Spelen zoals Mertens of Agüero kan Bergwijn ook'

Ineens zit zijn ontwikkeling in een stroomversnelling. PSV-talent Steven Bergwijn (20) scoort, beslist wedstrijden en sluit straks aan bij het Oranje van de nieuwe bondscoach. Een tussenrapportage in het ‘project-Bergwijn’.

Door Maarten Wijffels

Precies drie jaar geleden ging het in AD Sportwereld over de ontwikkeling van Memphis Depay. We stelden een voetbalrapport op van de destijds 21-jarige aanvaller van PSV en namen dat door met talentenspotter Ed van Stijn, toen net afgezwaaid als internationaal topscout van Manchester United.

Nu is er Steven Bergwijn. Met zijn 20 jaar iets jonger dan Memphis destijds, maar met ogenschijnlijk een zelfde voetbalprofiel. ,,Het stappenplan dat we met Memphis hadden bij PSV, is goed vergelijkbaar met dat van Bergwijn’’, zegt Phillip Cocu, zijn trainer in Eindhoven. ,,In die zin dat ze allebei heel jong al bij de A-selectie kwamen en debuteerden op dezelfde positie. Beiden zijn fysiek sterk en dribbelvaardig en kunnen beslissend zijn voor een elftal.’’ Ook Art Langeler kent Bergwijn goed. Hij maakte hem mee als hoofd opleiding bij PSV en is nu zijn coach bij Jong Oranje.

Techniek

Wat ziet het AD? Een aanvaller van een topclub hoef je niet meer te beoordelen op zijn techniek. Bij zo’n speler kijk je naar wat hij doet om die techniek zo vaak mogelijk te kunnen benutten. Zorgt Bergwijn er bijvoorbeeld voor dat hij zoveel mogelijk één-tegen-één komt te staan, met zijn gezicht naar het doel? Dat lijkt hem nu vaker te lukken dan pak ’m beet een halfjaar geleden.

Wat ziet Langeler? ,,Dit is een jongen die is gezegend met heel veel balgevoel. Ik weet nog dat ik bij zijn eerste trainingen bij de A-selectie langs de kant stond te kijken. Was-ie net 17. Ik dacht te zien dat Steven aan de bal meteen tot de besten behoorde en dat bleek ook de conclusie van Phillip en zijn staf. Dan weet je dat je met een bovengemiddeld talent te maken hebt. Maar: potentie alleen is uiteraard nooit voldoende. Je moet het ook aan rendement koppelen. En dat rendement uit acties en dribbels moest echt omhoog bij hem. Het begint nu te komen.’’

Doeltreffendheid

Wat ziet het AD? Memphis had in het seizoen van de rapportage (2014-2015) een groot aandeel in het kampioenschap van PSV. Hij maakte 22 doelpunten. Dat aantal zal Bergwijn nu nog niet halen. Maar ook bij hem begint het scoren te komen. Van 5 goals in de eerste 67 wedstrijden voor PSV naar 4 goals in zijn laatste 4 duels. Hij lijkt minder overhaast te werk te gaan en minder blind af te werken.

Volledig scherm Trainer coach Phillip Cocu en Steven Bergwijn tijdens de training van PSV op de trainingscomplex de Herdgang. © ANP Wat ziet Cocu? ,,Ik denk dat zijn twee goals vorige maand tegen Sparta belangrijk zijn geweest. Die hebben hem over een drempel geholpen. Zeker de tweede goal die avond, daarin zag je terug waar we met hem aan werken. In de staf bij PSV hebben we het onderverdeeld. Boudewijn Zenden traint individueel met hem op acties, ook met behulp van beelden die ze samen kijken. Bij afwerkoefeningen komen ook Ruud van Nistelrooy en Luc Nilis erbij. We laten regelmatig doelpunten zien uit de Champions League die typerend zijn voor spelers met het profiel van Steven. Looplijnen, momenten om diep te gaan zonder bal, dat komt allemaal aan bod.

,,Tegen Sparta zei ik in de rust tegen hem: wacht iets langer met anticiperen als er een lange bal wordt gespeeld op Luuk de Jong. Als jij iets later in komt lopen, ben je beter bereikbaar voor de kaats en heb je zelf meteen een betere positie om op doel te schieten. Na rust scoorde hij precies op die manier de 1-2. Dat doet dan veel met een speler en zijn zelfvertrouwen.’’

Houding

Wat ziet het AD? PSV heeft Luuk de Jong, een aanvaller die nooit te beroerd is om ook mee te verdedigen. Met Bergwijn is dat net zo. Kijk hoeveel ‘vuile meters’ hij elke wedstrijd maakt voor het team. Twente-uit was laatst typerend: Cocu besloot Hirving Lozano niet langer achter de opkomende backs aan te laten lopen, want na drie, vier keer laat de Mexicaan het bij sprintje nummer vijf even gaan. Bergwijn houdt het wel vol. Eerder dit seizoen zei Aad de Mos in VI over zijn houding: ‘Kijk maar eens goed naar het ING-reclamespotje (hoofdsponsonsor van de KNVB, red.) waarin hij voorkomt. Als je in zijn ogen kijkt, weet je genoeg. Bergwijn is ‘betrouwbaar’, zowel voor zijn teamgenoten als voor zijn coach. Hij is bereid hard te werken’.

Wat ziet Cocu? ,,Ook Twente was een waardevol moment in zijn ontwikkeling. Ik complimenteerde hem na die wedstrijd bewust in het openbaar, ja. Als je naar de top wil, moeten álle facetten goed zijn. Vorige week las ik dat hij zei: ‘Als de trainers bij PSV met me praten, hoeft dat niet altijd gezellig te zijn’. Prima quote. Jonge spelers denken vaak dat ze verder zijn dan ze zijn. Dat hoort er een beetje bij, maar je kent mij: ik trap dan altijd graag op de rem als trainer. En later bevestigen ze dan dat je gelijk had, dat ze toch minder ver waren. Voor Steven was het belangrijk om geduldig te blijven, om niet te blijven hangen in teleurstelling wanneer het met scoren nog niet lukte zoals hij in zijn hoofd had.’’

Ontwikkeling op een positie

Wat ziet Langeler? ,,Bij Jong Oranje had ik hem tot nu toe in de spits staan. Omdat ik geloof dat Steven het protype is van de moderne centrumspits. Geen man die ballen inkopt, maar iemand die je vanuit het centrum zowel in de voet aan kunt spelen als in de diepte kunt lanceren. Kijk naar wat er internationaal aan types in de spits staan. Je ziet steeds minder het type-Weghorst of Luuk de Jong en meer types als Sergio Agüero, Dries Mertens. Gedrongen, wendbaar, snel, redelijk tweebenig. Die ontwikkeling zie ik Steven ook maken. En in een speelwijze met twee of drie spitsen maakt dan niet uit.