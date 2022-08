Spel rond PSV-aanvaller Cody Gakpo komt op de wagen: Southampton wil tientallen miljoenen betalen

PSV zal na afgelopen week een aanwinst moeten presente­ren om de achterban een impuls te geven

Het was geen beste week voor PSV, met de eliminatie in de Champions League door Rangers en de spierblessure voor ‘anker’ en aanvoerder Luuk de Jong. Trainer Ruud van Nistelrooij houdt desondanks de moed er in.

27 augustus